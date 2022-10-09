2022/10/09 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان عشتار للثقافة والفنون يطلق فعاليات دورته الخامسة إختلاف الدلالات بلوحات من مدارس إبداعية ملوّنة بغداد – ياسين ياس ضيفت قاعات دائرة الفنون العامة الخميس مهرجان عشتار الدولي للفنون التشكيلية بدورته الخامسة ،الذي افتتحه الخميس وكيل وزارة الثقافة والاثار والسياحة الاقدم نوفل ابو رغيف،ورئيس مؤسسة عشتار للثقافة والفنون باقر نعمة علوان الذي قال لـ(الزمان) (شارك […]

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