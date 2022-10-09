2022/10/09 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعي حكومي لإنشاء مدن ومشاريع صناعية من شأنها تحقيق التنمية سامراء تحصد شهادة الآيزو العالمية للمرة الثانية بغداد – الزمان حصلـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على على شهادة الآيزو الأسترالية، لنظام ادارة البيئة.وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشركة المانحة وافقت على منح سامراء، شهادة الجودة […]

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