2022/10/09 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني يؤجّل جلساته بسبب الظروف العامة ميسان – أمجاد ناصر قررت ادارة مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني رفع جلسته التي عقدت على قاعة فندق كورميك التركي في محافظة ميسان تحت شعار( اسباب ومعالجة التصحر وتجفيف الانهار والبحيرات والاهوار ) الى نهاية الشهر العاشر بسبب الظروف الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد و […]

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