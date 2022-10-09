بوتين يتهم الاستخبارات الأوكرانية بتنفيذ تفجير جسر القرم

2022/10/09 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاحد 10/09/2022، أن مخططي ومنفذي الهجوم...

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