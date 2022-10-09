2022/10/09 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LfUxbN5YiYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح بوشي: القوى السياسية تلعب "كرة السلة" في الأروقة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح بوشي: القوى السياسية تلعب "كرة السلة" في الأروقة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).