2022/10/09 | 21:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBzLGcxpu58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نبيل التميمي: أغلب المصارف المستفيدة من مزاد بيع العملة تابعة للأحزاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نبيل التميمي: أغلب المصارف المستفيدة من مزاد بيع العملة تابعة للأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).