توب 5: 185 قتيلا في احتجاجات إيران.. وتغريدة حارس ريال مدريد السابق تثير جدلا

2022/10/09 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وصول حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 185، ورفض مصر اتفاق حكومة الوحدة في ليبيا مع تركيا، وأمير سعودي يرد على وصف ساندرز السعودية بـ"أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان"، وتأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة تثير جدلا دستوريًا في الكويت، وصولا إلى تعليق حارس ريال مدريد السابق على نشر حسابه تغريدة تقول أنه "مثلي الجنس"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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