العراق يتلقى طلبا من هذه الدول لدعم قرار ضد روسيا

2022/10/09 | 22:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضيوف بينوا أهميّة مشروع القرار.

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