2022/10/09 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استغربت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاحد،ما صدر من شركة هنوا الكورية الجنوبية من تصريحات حول مشروع بسماية السكني ،مؤكدة عدم إنفاق الشركة الكورية أي مبالغ على مدينة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاستثمار: شركة هنوا الكورية لم تنفق أي مبالغ على مدينة بسماية المركز الخبري الوطني.

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