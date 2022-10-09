هيئة الاستثمار توضح بشأن التعاقد مع

2022/10/09 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضحت الهيئة الوطنية الاستثمار، الاحد، طبيعة التعاقد مع شركة هنوا الكورية الجنوبية لبناء مجمع بسماية والتمويل الخاص بالمشروع من الحكومة والشركة المذكورة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته ان "مشروع بسماية تم تمويله بالكامل من قبل الدولة العراقية ولا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية".

وأضافت ان "العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هنوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار أمريكي لإنجاز 100,000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تأريخ توقيع العقد في أيلول 2012".

وبينت ان "الحكومة العراقية دفعت مبلغ ملياري دولار كدفعة مقدمة أولى بعد توقيع العقد"، لافتة الى ان "العقد يتضمن أن تقوم شركة هنوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75٪ وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية".

وأكدت ان "إخلال شركة هنوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤليتهم".

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