نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني: لن ندخل بمرشحين إثنين لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/10/09 | 22:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سلمان، اليوم الأحد، أن حزبه لن يوافق على الدخول بمرشحين إثنين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال سلمان، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يلجأ أو يوافق على خيار الدخول بمرشحين اثنين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الممكن اللجوء إلى خيارات أخرى”.

وأضاف أن “الحزب ممكن أن يلجأ إلى برلمان الإقليم، لحسم الأمر، أو أن يكون الاختيار من قبل النواب الكرد في البرلمان الاتحادي”.

ولفت إلى أن “علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قوية ومتينة مع الأحزاب الأخرى، ولم تكن هناك قطيعة أبداً، خلال الفترة الماضية”.

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