الهيئة الوطنية للاستثمار تعلق على قرار الشركة الكورية بشأن بسماية

2022/10/09 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاحد، على قرار الشركة الكورية بشأن بسماية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مشروع بسماية تم تمويله بالكامل من قبل الدولة العراقية ولا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية".

وبينت أن "العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هنوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار أمريكي لإنجاز 100,000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تأريخ توقيع العقد في أيلول 2012".

وأوضحت أن "الحكومة العراقية دفعت مبلغ ملياري دولار كدفعة مقدمة أولى بعد توقيع العقد، والعقد يتضمن أن تقوم شركة هنوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75٪ وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية".

وأكدت أن "إخلال شركة هنوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤليتهم".

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