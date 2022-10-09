2022/10/09 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اسفر انفجار ضخم مجهول المصدر في مبنى اسطنبول كاديكوي بتركيا، مساء الأحد، عن مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل.وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن "الانفجار وقع في المبنى لسبب غير معروف، وان فرق الإطفاء تمكنت من احتوائه".وبحسب معلومات اولية، فإن "الإنفجار تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص على الاقل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 أشخاص بانفجار في اسطنبول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 أشخاص بانفجار في اسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).