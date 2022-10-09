الشرطة الأردنية تحذر من نشر صورة طفل

2022/10/09 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت مديرية الأمن العام في الأردن، الأحد، بعد تداول صورة طفل بعد نشوب مشاجرة إثر مزاعم تعرضه للتحرش.

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