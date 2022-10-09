نائب يدعو الى بث الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة بشكل مباشر

2022/10/09 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن الاطار معين الكاظمي، الاحد، القوى السياسية الى بث الحوارات السياسية لتشكيل الحكومة على الهواء مباشرة، مبينا ان الاطار متفق على حل البرلمان قبل الانتخابات بأسبوع.

وقال الكاظمي في حوار متلفز اننا “نأمل ان يحسم الكرد موضوع رئاسة الجمهورية الأسبوع الحالي لان كرة تشكيل الحكومة في ملعب الجانب الكردي”.

واضاف ان “مفاوضات القصر الحكومي يمكن ان تنشر ويعتبر الحوار علنيا وهناك مطالبات في تحويلها الى البث المباشر كونها الافضل لاطلاع الرأي العام”.

واوضح الكاظمي ان “الكتل وافقت على شرط التيار بأجراء الانتخابات والاطار متفق على حل البرلمان قبل الانتخابات بأسبوع وانه يجب اعادة النظر بقانون الانتخابات والمفوضية”.

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