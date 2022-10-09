الإطار التنسيقي يتحدث عن اجتماع مرتقب مع الصدر

2022/10/09 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الاطار التنسيقي، الاحد، الاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قريبا، مبينا اقطاب تحالف ادارة الدولة تعمل على التوسط لفتح قنوات الحوار مع الصدر.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “الحراك والعمل مستمر ومتواصل من أجل فتح قنوات الحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهدف الوصول الى تفاهم واتفاق حول إدارة المرحلة المقبلة”.

وبين الهلالي ان “هناك اطرافا سياسية تعمل على تلك الوساطة بهدف تقريب وجهات النظر بين التيار والاطار، خصوصاً ان هذه الأطراف أصبحت حالياً جزء رئيسي من ائتلاف إدارة الدولة”.

وتابع “نعتقد ان الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك تواصلا مباشرا مع الصدر بهدف الاتفاق على المرحلة المقبلة”.

وتعاني العملية السياسية من انسداد تام اوصل التيار الصدري الى الانسحاب من العملية السياسية واغلاق ابواب الحوار مع الاطار التنسيقي بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

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