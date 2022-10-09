2022/10/09 | 22:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zMs9gtZTbGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في معلومة غريبة .. نائب عن دولة القانون يؤكد لـ"نفس عميق": الحكومة لم ترسل أي قانون الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في معلومة غريبة .. نائب عن دولة القانون يؤكد لـ"نفس عميق": الحكومة لم ترسل أي قانون الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).