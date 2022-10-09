2022/10/09 | 23:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وكيل المرجعية العليا والمتولي

الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد

أحمد الصافي، الأحد، ٩ تشرين ٢٠٢٢ إلى

دعم ملف التربية والتعليم.

وذكر الصافي خلال اجتماع له مع الكوادر

التدريسية في العتبة العباسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل السيد السيستاني يستبق العام الدراسي الجديد بدعوة لدعم التربية والتعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل السيد السيستاني يستبق العام الدراسي الجديد بدعوة لدعم التربية والتعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).