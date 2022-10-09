2022/10/09 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب مشاركة "ممثلين مصريين" في استفتاء ضم المناطق المحتلة.. أوكرانيا تقاطع بطولة العالم للإسكواش في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب مشاركة "ممثلين مصريين" في استفتاء ضم المناطق المحتلة.. أوكرانيا تقاطع بطولة العالم للإسكواش في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).