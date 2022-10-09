رونالدو يحتفل بطريقة غريبة بعد تسجيله هدفه الـ 700 في مسيرته مع الأندية (فيديو)

2022/10/09 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني احتفال غريب لرونالدو بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (فيديو احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة بعدما سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في المباراة التي تجمع الآن […]

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