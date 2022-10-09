2022/10/09 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يعرّف الخبراء مرض الزهايمر على أنه مرض تنكس عصبي، فيما أكد علماء من كندا مؤخرا وجهة نظر مختلفة مفادها أنه مرض مناعي، يجب علاجه وفقا لذلك.وطور علماء الأحياء في معهد أبحاث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مناعي وليس عصبي..



علماء يكتشفون سببا جديدا لمرض الزهايمر المركز الخبري الوطني.

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