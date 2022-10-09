2022/10/09 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني منذ 17 سبتمبر، والتي بدأت من جنازة، مهسا أميني (22 عاما)، في بلدتها الكردية سقز، إلى أكبر تحد للسلطات منذ سنوات، حيث دعا المحتجون إلى إسقاط المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، في وقت قالت فيه جماعة حقوقية إن 185 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا في المظاهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة حقوقية: 19 طفلا قتلوافي احتجاجات إيران) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة حقوقية: 19 طفلا قتلوافي احتجاجات إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).