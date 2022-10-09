2022/10/09 | 23:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سقوط امرأة من أعلى سطح منزلها ومصرع شاب برصاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/09 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: سقوط امرأة من أعلى سطح منزلها ومصرع شاب برصاصة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: سقوط امرأة من أعلى سطح منزلها ومصرع شاب برصاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).