الشركة المنفذة لملعب السفانة في البصرة تعلن موعد الاكتمال: العمل لم يتوقف

2022/10/09 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

نفت الشركة المنفذة لملعب الميناء الدولي في البصرة، اليوم الاحد، صحة الانباء التي أشارت إلى توقف العمل في الملعب جراء عدم استلام التخصيصات المالية من وزارة الشباب.

وقال مدير الشركة المنفذة المهندس علي عبد عويز لـ(بغداد اليوم ) إن "الصرح أوشك على الاكتمال ولم يتبق سوى ستة اشرعة ستنصب تباعا خلال بضعة ايام إضافة إلى مضمار الجري المحيط بالملعب اما باقي المنظومات والشاشات وجميع مفاصل ملعب السفانة قد اكتملت".

وأضافت أن "العمل مستمر بالوجبة الاولى من السابعة صباحا وحتى الرابعة عصرا فيما تعمل الوجبة الثانية مباشرة من الرابعة عصرا إلى الثانية عشر ليلا فضلا عن وجبة تقوم ببعض التشطيبات بالعمل من الثانية عشر ليلا إلى الثالثة فجرا وسط سرعة ودقة بالإنجاز تمهيدا لتجهيزه قبل قرعة بطولة كأس الخليج المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري حيث ستقوم الوفود التي ستحضر القرعة إلى زيارة هذا الصرح العمراني".

وبين عويز أن "الشركة لن تترك العمل حتى لو تأخرت التخصيصات لان هذا الملعب يخدم البصرة والعراق والشركة وعدت اهل البصرة وباقي المحافظات باكمال الملعب تمهيدا لاقامة بطولة الخليج العام المقبل".

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