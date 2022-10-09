شاهد بالفيديو.. ماذا خسر العراق بسبب الانسداد السياسي؟

2022/10/09 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Fyig-Eldy4

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