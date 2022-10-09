2022/10/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬الاماراتي‭ ‬والمغربي‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬لمسؤول‭ ‬اماراتي‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬الى‭ ‬الرباط‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬متخصص‭ ‬،،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مغربي‭ ‬فقد أصبح‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬الأمنية‭ ‬المغربية،‭ ‬يتزايد‭ ‬شكل‭ ‬كبير‭ ‬نظرا‭ ‬لقدرته‭ ‬التحليلية‭ ‬والتوقعية‭ ‬للمعلومات،‭ ‬وثانيا‭ ‬التدخل‭ ‬الاستباقي‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاهم إماراتي مغربي على ترتيبات جديدة في التعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاهم إماراتي مغربي على ترتيبات جديدة في التعاون الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).