المندوب الليبي لدى الجامعة العربية لـ(الزمان): عقيلة صالح غير مؤهل نفسيا لقيادة البرلمان

2022/10/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬مصر‭ ‬تقيم‭ ‬حزاما‭ ‬جويا بعمق‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬داخل‭ ‬ليبيا‭ ‬ القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ‮ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبي‭ ‬كمندوب‭ ‬ليبيا‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أبدى‭ ‬عبد‭ ‬المطلب‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬مراسل‭ – ‬الزمان‭ – ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬منذ‭ […]

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