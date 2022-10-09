تجدد القصف قرب مفاعل زابوريجيا وروسيا تعيد فتح جسر القرم  

2022/10/09 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬استهدفت‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬روسية‭ ‬دامية‭ ‬مجددا‭ ‬مدينة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬موقعة‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬غداة‭ ‬انفجار‭ ‬دمر‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬القرم‭ ‬الذي‭ ‬شيّدته‭ ‬موسكو‭ ‬بين‭ ‬البر‭ ‬الروسي‭ ‬وشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬بعد‭ ‬ضمها‭.‬وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ […]

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