رونالدو يسجل هدفه لـ 700 ويقود مانشستر للفوز على إيفرتون

2022/10/09 | 23:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تغلب نادي مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1، الأحد، لحساب...

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