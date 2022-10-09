دولة القانون تؤكد على تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب

2022/10/09 | 23:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اكدت كتلة دولة القانون، الاحد 10/09/2022، على تشكيل حكومة تلبي طموحات...

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