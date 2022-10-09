2022/10/09 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BcWdD0lsPTU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاطار والتيار .. نهاية غير متوقعة لصراع الزعامات الشيعية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاطار والتيار .. نهاية غير متوقعة لصراع الزعامات الشيعية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).