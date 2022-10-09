2022/10/09 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -vBzB5EFYCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج ستوديو الجماهير مع حيدر زكي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تتابعون حلقة جديدة من برنامج ستوديو الجماهير مع حيدر زكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).