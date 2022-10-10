السكك الحديد: شركتنا خاسرة منذ 2003

2022/10/10 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الشركة العامة لسكك الحديد، اليوم الأحد، أسباب ضعف السكك وعزوف المواطنين عن استخدام وسائلها.وقال مدير عام سكك حديد العراق طالب جواد الحسيني، للوكالة الرسمية، إن “الشركة العامة لسكك الحديد تعد من الشركات الخاسرة منذ عام 2003 وحتى الان”، عازيا الاسباب الى “عزوف المواطن عن النقل بالسكك واستخدامها لوجود منافس في المرائب والمجالات الاخرى، فضلا عن عدم توفر دعم مالي للسكك”.وأوضح، أن “سعر تذكرة السفر السياحية من بغداد الى البصرة 8 الاف دينار مدعومة من قبل السكك”، داعيا “الدوائر الحكومية الى تقديم الدعم الى السكك”.وأضاف، أن “التجار واصحاب البضائع يستخدمون النقل البري باعتباره وسيلة ارخص”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص يمتلك صلاحيات شخصية، الا أن القطاع العام يفتقر لوجود تنسيق حكومي ما بين الوزارات والمديريات والمديرين العامين”.

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