الاطاحة بداعشي بارز في بغداد

2022/10/10 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن الاطاحة بارهابي بارز بعد متابعة وملاحقة استمرت لسبعة اشهر في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ان “المديرية العامة للأمن والانضباط (التحقيقات والامن الوقائي) نجحت بعد المتابعة والتحري طيلة سبعة اشهر متواصلة واستحصال الموافقات القصائد من الإطاحة بأحد أبرز عناصر التنظيم” .

واضافت ان “الارهابي المعتقل كان يشغل صفة أمنية ضمن ما يسمى(ولاية نينوى ) الشرطة الاسلامية حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، تمهيدا لتسليمه للجهات المختصة

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