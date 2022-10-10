2022/10/10 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 15Zc7M-HUjg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تحث البرلمان على سن القوانين وعدم الانشغال بالصراعات السياسية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني تحث البرلمان على سن القوانين وعدم الانشغال بالصراعات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).