"ظاهرة لا تتكرر".. كريستيانو رونالدو يُثير تفاعلاً بوصوله للهدف رقم 700

2022/10/10 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 بمسيرته الكروية، خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد وإيفرتون، التي انتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين لواحد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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