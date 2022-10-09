فنزويلا.. قتلى بانزلاق تربة والسلطات تبحث عن مفقودين

2022/10/10 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 22 شخصا، واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين، في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس، على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس.

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