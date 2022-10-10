الخسفة وأصحاب الأخدود  وتزوير الحقائق -قيس الدباغ

2022/10/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخسفة وأصحاب الأخدود قيس الدباغ تقع حفرة الخسفة جنوبي الموصل وتكونت عن طريق ذوبان الصخور الكلسية .والمنطقة برمتها تتكون من كهوف وانفاق طويلة أحيانا وطبيعية.وتعتبر حفرة الخسفة أعمق نقطة في هذا المحيط الجيولوجي، ولها فتحة واسعة جدا وتنحدر إلى أعماق تتجاوز 100 متر تقريبا، وحين سيطر تنظيم داعش على محافظة نينوى استغل هذه […]

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