2022/10/10 | 00:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رياض المسعودي لا يشك أحدا على الإطلاق قوة تتماسك المجتمع العراقي،...

ظهرت المقالة الكُلف الاجتماعية لظاهرة الفساد في العراق أولاً على المسلة.

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