بسبب خبر كاذب.. مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة في العراق

2022/10/10 | 00:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب خبر كذب بث على منصات التواصل الاجتماعي في مقتل عائلة بأكملها مكونة من 20 شخصا في العراق، الأمر الذي دعا السلطات العراقية إلى التحذير بأنها ستعتقل كل من يطلق الشائعات وتصنفه منتهكا للقانون.

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