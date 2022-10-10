الإطار التنسيقي: السوداني يمثل

2022/10/10 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادوصف عضو الإطار التنسيقي حامد الموسوي، الإثنين، مرشح الاطار محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة بالخطر على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينا ان جميع القوى السياسية مجتمعة على دعم السوداني.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " السوداني صاحب تيار سياسي ويمثل خطرا على بعض الأطراف وعلى نوري المالكي بالأخص ولا يمثل مشروعا تابعا له". واضاف ان " الإطار أعلن رسميا عن مرشحه لرئاسة الحكومة حفاظا على المصلحة العليا و لم يشكك أحد بإمكانية السوداني أو قدرته على إدارة الدولة". واوضح ان "إصرار الحزبين الكرديين على عدم الاتفاق سيدفعنا نحو سيناريو 2018 وان الفضاء الوطني هو من سيحسم الامر".

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