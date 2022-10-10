دبابات وطائرات مسيرة.. حشود عسكرية كبيرة تابعة لإيران قرب الحدود مع العراق

2022/10/10 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر مطلعة في إقليم كردستان، عن وجود حشود عسكرية كبيرة تابعة للحرس الثوري الايراني قرب الحدود مع العراق.وقالت المصادر الايرانية المطلعة من إقليم كردستان إيران في تصريح نقلته صحيفة "القبس" الكويتية وتابعته (بغدد اليوم)، إن "قافلة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مزودة بمعدات عسكرية ثقيلة، انتشرت في المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق".وأضافت المصادر: أن "الحرس الثوري الإيراني حذر أهالي هذه المناطق وسكانها، من أنه لا يحق لهم السفر إلى المناطق الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر".وبحسب سكان في المنطقة، فقد شاهدوا قوافل من الدبابات والمدفعية تتجه صوب الحدود مع العراق من طرف اقليم كردستان إيران، كما لوحظ استخدام الطائرات المسيرة في هذه المنطقة.وكرر الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية تهديداته بالتحرك على الأراضي العراقية، وتنفيذ ضربات ضد ما وصفه بالأهداف "الكردية المعادية".

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