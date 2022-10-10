دولة القانون ينفي عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل: اجتماع حاسم فقط

2022/10/10 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، اليوم الاحد، عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل.

وقال العتبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "يوم الاربعاء سنعقد اجتماعا مع وفد كردستاني في بغداد لحسم منصب رئيس الجمهورية".

وتابع: "نأمل ان يطرح الوفد الكردستاني مرشح توافقي والا سيكون خيارنا اعادة سيناريو ٢٠١٨ مرة اخرى".

وتوقع العتبي، "عقد جلسة الحسم الاسبوع القادم لان الاوضاع في البلاد تلزم التحرك من اجل بدء تشكيل الحكومة".

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