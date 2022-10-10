2022/10/10 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحاول في ھذه الحلقة أن نستكشف ذلك الفصل البعید من حیاة الكون وأن نبحث عن إجابة لسؤال: لماذا تختفي النجوم؟ أین تذھب؟ وكیف؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل أن تختفي النجوم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل أن تختفي النجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).