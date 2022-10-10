قوة قتال مدمرة للعدو.. تحسينات جديدة على الدبابة الأميركية

2022/10/10 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر دبابة ابرامز العمود الفقري للجيش الأميركي، والطريقة الي تفرض بها قواته البرية السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، وتقدم وثيقة صادرة عن مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي تفاصيل حول الترقيات التي ستدمجها أبرامز في نسخها الجديدة.

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