السعودية.. تداول فيديو سعود الفيصل وما قاله وسط انتقادات للمملكة بعد اجتماع أوبك+

2022/10/10 | 06:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الراحل، الأمير سعود الفيصل في كلمة له أمام اجتماع للمجلس الأمم المتحدة.

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