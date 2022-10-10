رغم التخفيض.. السعودية تبقي على كميات النفط المتعاقد عليها لعملائها الآسيويين

2022/10/10 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عدة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية أخطرت خمسة عملاء على الأقل في شمال آسيا بأنهم سيحصلون الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام خلال نوفمبر دون تخفيض.

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