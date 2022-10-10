خلفان ينشر صورة لعبدالملك الحوثي: إذا كان هذا زعيم اليمن.. فلا عجب أن تحكمهم امرأة

2022/10/10 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، قائلا بتعليق " إذا كان هذا زعيم اليمن..فلا عجب أن تحكمهم امرأة".

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