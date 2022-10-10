كادت أن تلقى مصير نيرة أشرف.. شاب مصري يطعن خطيبته 8 مرات في الشارع

2022/10/10 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة أخرى من وقائع العنف القاتل التي استهدفت النساء في مصر مؤخرا، أقدم شاب على طعن خطبيته السابقة مرات عدة، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة الارتباط به، وفقا لما ذكر موقع "المصري اليوم".

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