الرافدين يؤكد استمرار منح القروض بانواعها في فروع المصرف

2022/10/10 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، استمرار منح القروض بكافة انواعها في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ترويج معاملات الائتمان فيما يتعلق بالقروض متواصل ويشهد حركة نشيطة لاسيما قروض البناء والترميم والمشاريع الصغيرة وغيرها من القروض".



مشيراً الى أن "هناك زخما في التقديم على القروض والمصرف يسعى جاهدا لاستكمال المعاملات ومن دون تأخير".

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